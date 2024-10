POL-VIE: Willich: Firmeneinbruch - Diebe stehlen Metall

Viersen (ots) - Am Montag, 28. Oktober, wurde in der Zeit von 1.00 bis gegen 6.50 Uhr in ein Sanitätshaus an der Helmholtzstraße in Viersen eingebrochen und ein vierstelliger Betrag sowie eine Vielzahl von Fahrzeugschlüsseln entwendet. Die Täter haben sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und eine Anzahl von Büros durchsucht. Ein Tresor, in dem sich die Einnahmen der letzten drei Tage ...

