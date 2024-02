Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 1,65 Kilogramm Haschisch auf der Bundesautobahn A 52 sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am 11. Februar 2024 um 00:05 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei Fahrgäste eines grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Bundesautobahn 52 am Parkplatz Wolfskull. Hierbei wurde auch ein 29-Jähriger festgestellt. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks konnten darin vier Chips-Dosen aufgefunden werden welche ein ungewöhnlich hohes Gewicht aufwiesen. Nach dem Öffnen konnten darin unter einer Schicht Chips 16 in Folie eingepackte Haschischplatten mit einem Gesamtgewicht von 1,65 Kilogramm sichergestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell