Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in ein Sanitätshaus

Viersen (ots)

Am Montag, 28. Oktober, wurde in der Zeit von 1.00 bis gegen 6.50 Uhr in ein Sanitätshaus an der Helmholtzstraße in Viersen eingebrochen und ein vierstelliger Betrag sowie eine Vielzahl von Fahrzeugschlüsseln entwendet. Die Täter haben sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und eine Anzahl von Büros durchsucht. Ein Tresor, in dem sich die Einnahmen der letzten drei Tage befanden, wurde gewaltsam geöffnet und das Geld endwendet. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die in dieser Nacht im Bereich der Helmholtzstraße unterwegs waren und verdächtige Dinge gesehen oder gehört haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /ck (932)

