POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Frontalkollision zweier Pkw - PM Nr.1

Walldorf (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 11:10 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Wohngebäude in der Badstraße in Brand. Da sich das Feuer rasch auf die benachbarten Gebäude ausbreitete, rückten sämtliche Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden aus, um die freiwillige Feuerwehr Walldorf bei der ...

