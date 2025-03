Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Zeugen nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten gesucht

Messel (ots)

Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Nacht zum Mittwoch (19.3.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen die bislang noch unbekannten Täter den Automat im Taunusring zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 6 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam aus und plünderten ihn. Was die Unbekannten genau erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

