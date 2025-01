Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim/Haßloch) Geschwindigkeitskontrollen

Deidesheim/Haßloch (ots)

In der Weinstraße in Deidesheim überwachte die Polizei am Montagmorgen (27. Jan, 7:15-8:15 h) die Einhaltung der Geschwindigkeit. Bei erlaubten 30 km/h beanstandeten die Beamten drei Autofahrer, den schnellsten mit 37 km/h. Sie erhielten je ein Verwarnungsgeld von 30,- Euro. Im Lachener Weg in Haßloch sind 50km/h erlaubt. Zwischen 12:30 Uhr und 13:20 h waren acht Autofahrer zu schnell. Zwei davon, eine 38-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann mit je 77km/h. Sie erwartet ein Bußgeld von 115,- Euro und einen Punkt in Flensburg.

