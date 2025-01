Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht dank eines aufmerksamen Zeugen geklärt

Haßloch (ots)

Ein aufmerksamer Bürger war am Vormittag des 25.01.2025 gerade im Begriff seine Einkäufe in einem Supermarkt in Haßloch zu erledigen. Hierbei sah dieser auf dem Parkplatz einen dunklen PKW der Marke Opel, der gerade einparken wollte. Der Einparkvorgang misslang und der Fahrzeugführer beschädigte ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Anschließend brach der Opelfahrer den Einparkvorgang ab und fuhr vermeintlich unerkannt davon. Der Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen und ermittelte im Supermarkt den Fahrzeugführer des beschädigten Fahrzeugs. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und des abgelesenen Kennzeichens, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer durch eine Funkstreifenbesatzung zügig ermittelt und an der Wohnanschrift angetroffen werden. Nach Eröffnung des Ermittlungsstandes und einer entsprechenden Beschuldigtenbelehrung hinsichtlich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, gestand dieser die Tat reumütig. Ein korrespondierendes Schadensbild konnten an seinem Fahrzeug festgestellt werden. Es ist dem Zeugen zu verdanken, dass der Geschädigte seine Schadensersatzansprüche im niedrigen vierstelligen Bereich geltend machen kann.

