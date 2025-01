Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beleidigung und Böllern durch Fußballfan

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstagmittag meldet eine 25-jährige Lkw-Fahrerin der Polizei, dass sie durch Fußballfans auf dem Rasthof in Kirchheim an der Weinstraße beleidigt wurde. Zuvor habe sie die Fußballfans um Ruhe gebeten, da man sich im Lkw ausruhen wolle. Ein 48-Jähriger der Fangruppierung warf als Reaktion darauf einen Böller auf eine Grünfläche des Rasthofes. Anschließend beleidigte er die Lkw-Fahrerin durch Zeigen des Mittelfingers. Durch einen 19-Jährigen der Fangruppierung wurde der Lkw-Fahrerin ein Sticker auf die Front ihres Lkw geklebt.

Durch die Polizei konnte der Reisebus der Fußballfans auf dem Rasthof festgestellt werden. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Der Sticker, welcher durch den 19-Jährigen auf den Lkw geklebt wurde, konnte vor Ort rückstandslos entfernt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell