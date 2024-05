POL-GT: Verkehrsunfall auf der Nordhorner Straße

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Unbekannte Einbrecher haben sich am Mittwochnachmittag (22.05., 16.00 - 16.50 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Industriestraße verschafft. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter eine Terrassentür auf, gelangten in die Wohnräume und suchten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt ...

