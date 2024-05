POL-GT: Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Unbekannte Einbrecher haben sich am Mittwochnachmittag (22.05., 16.00 - 16.50 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Industriestraße verschafft. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter eine Terrassentür auf, gelangten in die Wohnräume und suchten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in dem Tatzeitraum im Bereich Industriestraße/ Kirschenstraße verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

