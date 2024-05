Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-jährige Motorroller-Fahrerin kollidiert mit Baum

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Sonntagabend (19.05., 21.00 Uhr) befuhr eine 17-jährige Motorroller-Fahrerin die Bergstraße in Richtung Benteler. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam sie dabei von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum am rechten Straßenrand. Zeugen wurden auf die am Boden liegende Langenbergerin aufmerksam und informierten die Polizei. Mit einem Rettungswagen wurde die schwer verletzte Jugendliche in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der Roller wurde sichergestellt, da vor Ort unterschiedliche Angaben zu der maximalen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs erlangt wurden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell