POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht

Hettenleidelheim (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 12:30 Uhr bis Freitag 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein in der Obergasse in Hettenleidelheim geparktes Auto. Der unbekannte Täter soll hiernach mit einem spitzen Gegenstand ein "X" in den Lack des Autos der Geschädigten geritzt haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie ...

mehr