POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Grünstadt (ots)

Am Samstagabend kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Einsatz eines Pfeffersprays. Zwei 17-Jährige sowie ein 18-Jähriger befanden sich auf dem Parkplatz in einem geparkten Auto. Der 18-jährige Fahrer des Autos wurde daraufhin von zwei derzeit unbekannten Tätern aufgefordert, aus seinem Auto auszusteigen. Als der Fahrer daraufhin wegfahren wollte, zückte einer der unbekannten Täter ein Pfefferspray und sprühte dieses durch die geöffnete Fahrerscheibe in das Auto. Hierdurch wurde einer der 17-Jährigen mit dem Pfefferspray im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Falls Sie Hinweise zur Tat oder zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

