POL-HS: Garageneinbruch

Geilenkirchen-Gillrath (ots) - Unbekannte hebelten in der Karl-Arnold-Straße die Tür eines Lagerraums des örtlichen Schützenvereins auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Einbruch wurde am Donnerstag (23. Januar) gegen 11 Uhr entdeckt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

