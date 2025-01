Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mögliche weitere Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am Sonntagabend (19. Januar) fuhr eine Frau mit ihrem Pkw auf der B 221 in Fahrtrichtung Niederkrüchten, als ihr gegen 21.05 Uhr Höhe Arsbeck ein Porsche Cayenne entgegenkam, der auf die Fahrbahn der Niederkrüchtenerin geriet. Beide Fahrzeuge berührten sich dabei. Die 28-Jährige wendete ihr Fahrzeug und fuhr ein kurzes Stück hinter dem Porsche her. Hierbei soll der flüchtige Wagen Schlangenlinien gefahren und immer wieder in den Gegenverkehr geraten sein und laut Aussage der jungen Frau zwei weitere Fahrzeuge gestreift haben. Die Polizei sucht nun die weiteren Geschädigten beziehungsweise andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell