POL-HS: Weißer Kastenwagen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Gangelt-Schierwaldenrath (ots)

Am Dienstagmorgen (21. Januar) kam es auf der B 56 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die 53-Jährige war gegen 06.40 Uhr mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Niederlande zwischen den Ausfahrten Birgden und Gangelt unterwegs. Bei einem Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision mit einem weißen Kastenwagen, der sich neben dem Fahrzeug der Frau in etwa gleicher Höhe befand. Der Wagen der Heinsbergerin stieß in der weiteren Folge gegen das Heck eines entgegenkommenden Lkw und letztlich in die Leitplanke. Die Frau musste zur weiteren Behandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 56 gesperrt. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kastenwagens, der im Frontbereich Beschädigungen aufweisen muss, flüchtete im Anschluss weiter in Fahrtrichtung Niederlande und wird nun von der Polizei gesucht, ebenso wie weitere Zeugen des Unfallhergangs. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

