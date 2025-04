Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Bilanz zum Auftakt der Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen"

Kürten (ots)

Am gestrigen Sonntag (06.04.) fand die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" an der Kölner Straße in Kürten-Bechen statt. Es handelte sich um die erste Veranstaltung dieser Reihe in diesem Jahr.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden insgesamt 76 Krafträder kontrolliert. Die Fahrerinnen und Fahrer kamen mit der Polizei und weiteren Akteuren an der Kontrollstelle ins Gespräch, beispielweise über das Thema Verkehrsunfallprävention, Erste Hilfe und richtiges Verhalten nach einem Verkehrsunfall.

Daneben wurden jedoch auch 13 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Von 16 durchgeführten Lautstärkemessungen waren die Ergebnisse bei drei Motorrädern zu beanstanden. Insgesamt wurden vier Motorräder sichergestellt, unter anderem wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis.

Darüber hinaus wurden an diesem Tag kreisweite Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Tagesschnellster war ein Motorradfahrer aus Gummersbach, der die Scherfbachtalstraße in Odenthal an der Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 102 km/h befuhr. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell