POL-BOR: Bocholt - Unfall auf Bahia-Parkplatz - Geschädigter gesucht

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Konrad-Zuse-Ring; Tatzeit: zwischen 11.08.2024, 23.45 Uhr, und 12.08.2024, 02.20 Uhr; Mit dem gleichen Modus Operandi gelangten Unbekannte in der Nacht zum Montag in Vreden auf zwei Firmengelände. An beiden Grundstücken am Konrad-Zuse-Ring bogen die Täter jeweils Zaunelemente auf. Bei beiden Taten beschädigten die Einbrecher Bewegungsmelder und rissen diese teilweise aus den Fassungen. ...

mehr