Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrecher gleich zwei Mal aktiv

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Konrad-Zuse-Ring;

Tatzeit: zwischen 11.08.2024, 23.45 Uhr, und 12.08.2024, 02.20 Uhr;

Mit dem gleichen Modus Operandi gelangten Unbekannte in der Nacht zum Montag in Vreden auf zwei Firmengelände. An beiden Grundstücken am Konrad-Zuse-Ring bogen die Täter jeweils Zaunelemente auf. Bei beiden Taten beschädigten die Einbrecher Bewegungsmelder und rissen diese teilweise aus den Fassungen. Außerdem machten sie sich an beiden elektrischen Rolltoren zu schaffen und manipulierten die Motoren. Auf einem der Gelände hatten es die Unbekannten auf diverse Metall- und Kupfergegenstände abgesehen. Von dem anderen entwendeten sie Kupferkabelreste. In einem Fall gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera, die fünf junge Männer und einen weißen Transporter zeigen. Es liegt nahe, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Tatverdächtigen handeln könnte. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

