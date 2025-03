POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (26.03.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Stöckach einen drei Jahre alten Jungen sexuell belästigt. Das Kind wartete mit seinem Vater am Bahnsteig, als sie von dem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen wurden. Im Verlauf des Gesprächs griff der unbekannte Mann unvermittelt dem Kind in den Nacken und küsste es. Der Vater ging sofort dazwischen, ...

