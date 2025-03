Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (26.03.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Stöckach einen drei Jahre alten Jungen sexuell belästigt. Das Kind wartete mit seinem Vater am Bahnsteig, als sie von dem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen wurden. Im Verlauf des Gesprächs griff der unbekannte Mann unvermittelt dem Kind in den Nacken und küsste es. Der Vater ging sofort dazwischen, stellte den Mann zur Rede und stieg dann in die einfahrende Stadtbahn ein. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Unbekannte sprach Englisch mit Akzent, ist zirka 180 Zentimeter groß, hat eine dickliche Statur, kurze schwarze Haare und einen Bart. Er war mit einer dünnen schwarzen Jacke, schwarzen Jeans und Sneakern bekleidet. Außerdem führte er eine Apothekentüte mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

