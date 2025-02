PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Straftaten aufgedeckt +++ Einbruch in Wohnung +++ Kupferkabelreste gestohlen +++ Einbruchsversuch in Imbiss +++ Jugendliche von Hund gebissen

Hofheim (ots)

1. Mehrere Straftaten aufgedeckt,

Hofheim, Feldweg parallel zur Bundesstraße 519, Montag, 03.02.2025, 16.30 Uhr

(ro)Am Montag deckten Polizeibeamte im Rahmen einer angezeigten Nötigung im Bereich Hofheim mehrere Straftaten auf.

Gegen 16.30 Uhr wurde eine 32-jährige Spaziergängerin von einem Mann auf einem Feldweg zwischen Kelkheim und Hofheim belästigt. Der 35-jährige Wiesbadener fuhr der Frau in seinem Opel hinterher und bedrängte sie mit Worten. Der Belästiger fuhr erst davon, als die Spaziergängerin sich zur naheliegenden Bundesstraße 519 geflüchtet hatte. Eine Streifenbesatzung konnte den Belästiger später auffinden und kontrollieren. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für den Opel ausgegeben und im Januar diesen Jahres als gestohlen gemeldet worden waren. Zudem war der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs. Mehrere Delikte werden ihm nun zur Last gelegt.

2. Einbruch in Wohnung,

Eschborn, Leiershohlstraße, Freitag, 24.01.2025 bis Montag, 03.02.2025, 17.30 Uhr

(ro)Zwischen Freitag, 24.01.2025 und Montagabend sind Unbekannte in eine Wohnung in Eschborn eingestiegen. Die Täter kletterten auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leiershohlstraße und hebelten die Balkontür auf. So ins Innere gelangt, durchsuchten sie die Wohnräume und nahmen ein Laptop an sich. Samt Beute suchten die Diebe unerkannt das Weite. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Sachverhaltsklärung des Einbruchs beitragen, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 an die Kriminalpolizei.

3. Kupferkabelreste gestohlen,

Flörsheim, Schieferstein, Samstag, 01.02.2025, 11.15 Uhr Montag, 03.02.2025, 8 Uhr

(ro)In Flörsheim hatten es Diebe zwischen Samstag und Montag auf Kupferkabel abgesehen. Die unbekannten Täter machten sich zwischen Samstag, 11.15 Uhr und Montag, 8 Uhr am Tor eines Firmengeländes in der Straße "Schieferstein" zu schaffen und entwendeten etwa eine Tonne Kupferkabelreste. Zum Abtransport dürften die Diebe ein Fahrzeug verwendet haben. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei.

4. Einbruchsversuch in Imbiss,

Hofheim, Hauptstraße, Sonntag, 02.02.2025, 22.30 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 7.20 Uhr

(ro)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen waren in Hofheim Einbrecher unterwegs. Zwischen 22.30 Uhr und 7.20 Uhr näherten sich Unbekannte einem Imbiss in der Hauptstraße und hebelten mehrfach am Verkaufsfenster. Jedoch scheiterten sie bei ihren Hebelversuchen und flohen unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Inwiefern dieser Fall mit dem Einbruchsversuch in einen Kiosk am Hofheimer Bahnhof am frühen Montagmorgen (wir berichteten gestern) in Zusammenhang steht, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

5. Jugendliche von Hund gebissen,

Eschborn, Pfingstbrunnenstraße, Montag, 03.02.2025, 8.40 Uhr

(ro)Am Montagmorgen wurde eine Jugendliche in Eschborn von einem Hund gebissen und verletzt. Gegen 8.40 Uhr war die 16-Jährige auf dem Weg zur Schule, als ihr eine Frau mit zwei nicht angeleinten Hunden in der Pfingstbrunnenstraße begegnete. Einer der Vierbeiner sprang das Mädchen an und biss ihr ins Bein. Die Hundehalterin entfernte sich im Anschluss mit den Hunden in Richtung der Hundewiesen, ohne sich um die Wunde der Jugendlichen zu kümmern. Die Frau wird als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und mit mittellangen braunen Haaren beschrieben. Beide Hunde waren hüfthoch. Einer hatte ein eher dunkles Fell und wird als ähnlich einem Schäferhund beschrieben. Der andere hatte braunes, gelocktes Fell. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu kontaktieren.

