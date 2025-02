PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wettbüro überfallen +++ Pfefferspray versprüht +++ Streit eskaliert +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Einbrecher scheitern +++ Wahlplakate beschädigt +++ Mopedfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Wettbüro überfallen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Messerschmidtstraße, Sonntag, 02.02.2025, 20.56 Uhr

(ro)Am Sonntagabend haben zwei Unbekannte ein Wettbüro im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt überfallen. Um 20.56 Uhr betraten die beiden maskierten Männer das Gebäude in der Messerschmidtstraße. Unter Vorhalt von zwei Messern sowie eines Reizstoffsprühgerätes forderten sie die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Als dies scheiterte, besprühten die Täter den Kassierer mit Pfefferspray, bevor sie die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Bei dem Duo handelte es sich um zwei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, die ihre Gesichter mit schwarzen Sturmhauben maskiert hatten. Beide waren mit schwarzen Kapuzenpullovern und schwarzen Hosen bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet nach den beiden Tätern. Sollten Sie diese beobachtet haben oder können in sonstiger Form zur Sachverhaltsklärung beitragen, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 an die Kriminalpolizei.

2. Pfefferspray versprüht,

Eschborn, Rathausplatz, Ginnheimer Straße, Freitag, 31.01.2025, 17.45 Uhr und 19.05 Uhr

(ro)Am Freitag kam es an bei einer Faschingsveranstaltung im Eschborner Rathaus zu einem Polizeieinsatz, nachdem dort zuvor Pfefferspray versprüht worden war. Gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Pfefferspray ziellos von einem Jugendlichen aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus im Foyer versprüht. Mehrere Besucherinnen und Besucher klagten vor Ort kurzzeitig über leichte Reizungen, eine medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Nachdem der Veranstaltungsort belüftet worden war, konnte die Faschingssitzung fortgeführt werden. Die Polizei ging ersten Hinweisen nach, konnte aber die drei Jugendlichen nicht mehr ausfindig machen. Ein Jugendlicher konnte noch am Abend ermittelt werden. Seine Begleiter wurden als 14 bis 16 Jahre alt beschrieben. Einer war etwa 1,60 Meter groß und hat dunkle Kleidung sowie dunkle Schuhe getragen. Der andere war ca. 1,80 Meter groß und mit einer dunklen Jacke, blauen Jeans sowie dunklen Schuhen bekleidet. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 19.05 Uhr meldete ein Mann der Polizei, dass ihm ein Jugendlicher unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe. Der Täter sei dann mit zwei weiteren Jugendlichen in Richtung Stadtpfad geflüchtet. Die hinzugerufene Streife konnte die Flüchtenden nicht mehr ausfindig machen. Der Attackierte lehnte eine rettungsdienstliche Behandlung ab. Zwei Jugendliche wurden als etwa 14 Jahre alt, ca. 1,50 Meter groß und von normaler bis schlanker Statur beschrieben. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken und dunklen Hosen. Inwieweit der Vorfall mit dem Einsatz am Rathausplatz in Verbindung steht, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Streit eskaliert,

Hattersheim, Pregelstraße, Freitag, 31.01.2025, 15.45 Uhr

(ro)In Hattersheim ist am Freitag ein Streit im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eskaliert. Eine Frau und ein Mann gerieten gegen 15.45 Uhr in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Im weiteren Verlauf sprühte die 56-Jährige dem 30-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Ein weiterer Anwohner erlitt hierdurch Atemreizungen, eine medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Die beiden Streitenden erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Körperliche Auseinandersetzung in Bar, Bad Soden, Neuenhain, Königsteiner Straße, Sonntag, 02.02.2025, 22.45 Uhr

(ro)Eine leichtverletzte Person ist das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar am Sonntagabend in Bad Soden-Neuenhain. Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Lokalität in der Königsteiner Straße informiert. Vor Ort konnten drei Beteiligte von den Polizeistreifen angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Gäste mit einem dritten in Streit, in dessen Verlauf die beiden Männer gemeinsam auf den anderen einschlugen und -traten. Hierbei erlitt der Geschlagene leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung des Rettungsdienstes lehnte er ab. Das Duo musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher scheitern,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Montag, 03.02.2025, 2 Uhr

(ro)In den frühen Montagmorgenstunden versuchten Einbrecher, in einen Kiosk in Hofheim einzubrechen. Sie scheiterten jedoch.

Unbekannte näherten sich nach ersten Erkenntnissen gegen 2 Uhr dem Kiosk am Hofheimer Bahnhof und versuchten erfolglos, über ein Fenster einzusteigen. Anschließend suchten die Täter das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Wahlplakate beschädigt,

Hattersheim, Am Kirchgarten, Dienstag, 14.01.2025, 12 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 12 Uhr

(ro)Am Freitag wurden der Polizeistation Hofheim mehrere beschädigte Wahlplakate gemeldet. In der Zeit vom 14. Januar bis zum 30. Januar beschädigten Unbekannte mehrere Wahlplakate. Betroffen waren Plakate im Bereich der Altstadt. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

7. Mopedfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Liederbach, Am Nußbaum, Sonntag, 02.02.2025, 15.30 Uhr

(ro)Am Sonntagnachmittag kam es in Liederbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped, bei welchem die Mopedfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin eines BMW die Höchster Straße aus Richtung der Straße "Alt Niederhofheim" und wollte nach links in die Straße "Am Nußbaum" abbiegen. Hierbei kollidierte diese mit einem 70-jährigen Zweiradfahrer, der die Höchster Straße in entgegengesetzter Straße befuhr. Dieser musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell