PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Komplettentwendung eines PKWs in Flörsheim +++ Diebstahl aus PKW in Hofheim +++ Verkehrsunfallfluchten in Hofheim und Wallau

Hofheim (ots)

1. Komplettentwendung eines PKWs in Flörsheim,

65439 Flörsheim am Main, Alleestraße

Donnerstag, 30.01.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 31.01.2025, 09:00 Uhr

Zwischen Donnerstag, dem 30.01.2024, 18:00 Uhr und Freitag, dem 31.01.2025, 09:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Hotels in der Alleestraße in Flörsheim zu einem Diebstahl eines weißen Ford Transits. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem genannten Fahrzeug die Kennzeichen "HAL-MM 675".

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 zu melden.

2. Diebstahl aus PKW in Hofheim

65719 Hofheim am Taunus, Cohausenstraße

Freitag, 31.01.2025, 13:10 Uhr bis Freitag, 31.01.2025, 13:35 Uhr

Am Freitag, dem 31.01.2025 kam es in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:35 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus PKW. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Peugeot für etwa 25 Minuten an der Cohausenstraße abgestellt und ihre Handtasche im Fahrzeug belassen. Ein bislang unbekannter Täter bemerkte die auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche und schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrzeugscheibe der Beifahrertür ein. Im Anschluss entwendete der unbekannte Täter die Geldbörse aus der Handtasche. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter 06196 - 20730.

Die Polizei weist darauf hin, keine Handtaschen, Rucksäcke oder andere Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. Nehmen Sie Ihre Wertgegenstände auch bei kurzen Abwesenheiten aus dem Fahrzeug.

3. Verkehrsunfallfluchten in Hofheim und Hofheim-Wallau

65719 Hofheim am Taunus, Hauptstraße,

Donnerstag, 30.01.2025, 10:30 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 16:07 Uhr

Der Geschädigte parkte am 30.01.2025 gegen 10:30 Uhr seinen weißen Renault Trafic in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 51 in der Hofheimer Innenstadt. Als der Geschädigte gegen 16:07 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug im Rahmen eines Verkehrsunfalles beschädigt wurde. Offensichtlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug das geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde hierdurch nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Hauptstraße Beobachtungen machen konnten und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192 - 20790 zu melden.

65719 Hofheim OT Wallau, Hessenstraße

Freitag, 31.01.2025, 07:45 Uhr bis Freitag, 31.01.2025, 12:30 Uhr

Am Freitag, dem 31.01.2025 kam es in der Zeit von 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr in der Hessenstraße in Hofheim OT Wallau zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe eines Fitnessstudios wurde das abgestellte Fahrzeug des Geschädigten, ein weißer Seat Leon, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel sowie die Fahrzeugscheibe der Fahrertür beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192 - 20790 zu melden.

Pressemitteilung wurde zusammengestellt durch Wehnert, POKin. Verantwortlicher KvD: Schulz, PHK

