PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fußgänger bedroht +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Münzstaubsauger aufgebrochen+++Trunkenheitsfahrt +++Verkehrsunfallflucht+++ Geschwindigkeitsmessungen

Hofheim (ots)

01.Fußgänger bedroht, Eschborn-Niederhöchstadt, Im Burgunder 10, Donnerstag, 30.01.2025, 21:35 Uhr

(sb)Ein Fußgänger wurde am Donnerstagabend während eines Spaziergangs in Eschborn-Niederhöchstadt bedroht. In der Straße "Am Burgunder" kam es gegen 21:35 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem Herrn, der seinen Hund Gassi führte. Im Zuge dessen bedrohte der Hundebesitzer den Spaziergänger mit Worten. Der Täter entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung wird als etwa 60 Jahre alt, ca.1,85 m groß und stämmig beschrieben. Der Aggressor trug eine graue Jacke und einen roten Rucksack. Bei seinem Hund soll es sich um einen Golden Retriever gehandelt haben. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Eschborn unter (06196) 9695- 0.

02.Fahrzeug aufgebrochen, Bad Soden, Donnerstag, 30.01.2025, 14:30 Uhr bis 17:33 Uhr

(sb)Am Donnerstagnachmittag wurden Handwerker Opfer eines Fahrzeug-Aufbrechers. Das Fahrzeug einer Malerfirma war zwischen 14-30 Uhr und 17:30 in der Parkstraße abgestellt. Bislang Unbekannte begaben sich zu dem weißen Firmenfahrzeug und schlugen eine Fensterscheibe ein. Anschließend entnahmen sie mehrere Werkzeuge aus dem Inneren und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe und nimmt Hinweise unter (06196) 2073 - 0 entgegen.

03.Münzstaubsauger aufgebrochen, Schwalbach, Westring, Donnerstag, 02:35 Uhr

(sb)Unbekannte hatten es am Donnerstagmorgen auf Münzstaubsauger und Hochdruckreiniger einer Tankstelle abgesehen. Im Bereich der Tankstelle im Westring brachen die Täter die Gehäuse der Geräte auf und entnahmen die Tageseinnahmen. Nach der Tat konnten die Aufbrecher unerkannt fliehen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Wir bitten zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter (06196) 2073 - 0 zu melden.

04.Trunkenheitsfahrt, Flörsheim-Weilbach, Freitag, 31.01.2025, 01:40 Uhr

(sb)Polizeibeamte stoppten am Freitag in Flörsheim-Weilbach einen alkoholisierten Fahrzeugführer und stellten dessen Führerschein sicher. Ein Autofahrer fuhr am Freitagmorgen im Wiesenring mit seinem Fahrzeug, als er einer Polizeistreife auffiel. Das Fahrzeug war mit sichtbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Kontrolle konnte beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme auf die Polizeistation Flörsheim verbracht. Seinen Führerschein musste der 51-Jährige vorläufig abgeben.

05.Unfallflucht, Flörsheim, Samstag, 25.01.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 26.01.2025, 09:30 Uhr

(sb)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Flörsheim-Weilbach zu einer Unfallflicht. Zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr parkte ein schwarzer Skoda Superb in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 21 am Straßenrand. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Wagen an der Fahrerseite massiv beschädigt wurde. Das Fahrzeug wies mehrere Kratzer an der linken Fahrzeugseite, sowie des Seitenspiegels auf. Von der Unfall verursachenden Person fehlte jedoch jede Spur. Der Schaden wird auf etwa 3000,00 Euro geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinwiese unter (06192) 2079 - 0 entgegen.

06.Geschwindigkeitsmessungen, Hochheim, Untergasse, Donnerstag, 30.01.2025, 09:36 Uhr bis 13:16 Uhr

(sb)Am Donnerstag wurden in Hochheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus maßen im Bereich der Sporthalle Massenheim insgesamt 181 Fahrzeuge, wovon 10 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Km/h überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 24 Km/h zu viel gemessen wurde.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell