POL-MTK: Einbruch in Backshop +++ Wohnungseinbrüche +++ Garagen geöffnet und durchsucht +++

01.Tresor aus Backshop gestohlen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 28.01.2025, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 06:40 Uhr

(sb)Einbrecher hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einen Verkaufsshop für Backwaren im Main-Taunus-Zentrum abgesehen. Bislang Unbekannte brachen die Eingangstür des Ladens auf und begaben sich in die Geschäftsräume. Hieraus entwendeten die Täter einen Tresor. Die Einbrecher flüchteten sodann mit den Tageseinnahmen. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat nun Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

02.Einbruch über den Balkon, Hattersheim, Offenheimer Straße, Mittwoch, 29.01.2025, 09:30 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 22:00 Uhr

(sb)In der Offenheimer Straße in Hattersheim sind Unbekannt im Tagesverlauf des Mittwochs in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Sie begaben sich in den hinteren Bereich des Hauses und stiegen auf den Balkon der Hochparterrewohnung. Die Einbrecher hebelten dort die Balkontür auf und durchwühlten im Anschluss die Wohnung. Die Täter erbeuteten Bargeld und Gutscheine und flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen wurden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach eingeleitet. Hinweise werden unter (06196) 2073-0 entgegengenommen.

03.Einbruch in Mehrfamilienhaus, Bad Soden, Bismarckstraße, Mittwoch, 29.01.2025, 19:30 Uhr bis 24:00 Uhr

(sb)Einbrechern ist es am Mittwochabend gelungen, in eine Wohnung in der Bismarckstraße einzudringen. Es gelang den Unbekannten, ein Fenster im Bereich des Balkons der Erdgeschosswohnung aufzubrechen und hierdurch in die Wohnung einzusteigen. Die Täter erbeuteten mehrere Uhren und verschwanden danach unerkannt. Der Schaden an der Tür wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Sie, sich bei Hinweisen unter (06196) 2073-0 zu melden.

04.Garagen aufgebrochen, Flörsheim, Schulstraße, Dienstag, 28.01.2025, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 08:00 Uhr

(sb)Langfinger hatten es auf Garagen abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Flörsheim zu mehreren Einbrüchen in Garagen in einer Garagenstraße. Bislang Unbekannte hebelten die Garagen, welche sich in der Schulstraße befinden, teilweise gewaltsam auf. Andere, nicht verschlossene Garagen öffneten sie und schauten hinein. Die Täter konnten nach aktuellem Sachstand keine Beute machen, Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro an den Garagen blieben dennoch zurück. Bei Hinweisen bittet die Polizeistation Flörsheim, sich unter (06145) 5476-0 zu melden.

05.Kontrollmaßnahmen "Dunkle Jahreszeit", Hofheim/Eschborn, Mittwoch, 29.01.2025, 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr

(sb)Am Mittwochabend führten Polizeikräfte des Main-Taunus-Kreises mit Unterstützung weiterer Streifen des Polizeipräsidiums Westhessen Kontrollen im Zuge der "Sicherheitskampagne" durch. Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung der Einbruchskriminalität in der "Dunklen Jahreszeit". Die Streifen achteten im Besonderen auf offenstehende Fenster, Garagen, Türen und Tore. Zudem standen ungesicherte oder unzureichend gesicherte Wertgegenstände wie zum Beispiel Fahrräder vor Wohnhäusern im Fokus der Polizei. Bei Feststellungen sprachen die eingesetzten Beamten die Bürger aktiv darauf an und wiesen auf mögliche Gefahren hin. Zusätzlich verteilten die Kontrollkräfte Präventionsflyer an Bürger oder warfen sie in Briefkästen ein. Die Streifen stellten vermehrt geöffnete Autotüren und Fenster fest und machten die Bürger darauf aufmerksam. Ergänzend den Fußstreifen wurden im Laufe des Abends noch uniformierte Bestreifungen von Wohngebieten, sowie Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Bürger zeigten in den Gesprächen großen Zuspruch und Dank für die getroffenen Maßnahmen.

