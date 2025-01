PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizisten bedroht und RTW beschädigt +++ Festnahme nach Einbruch +++ KiTa -Einbrüche +++ Geschäftseinbrüche +++ Wohnungseinbruch +++ Autodiebstahl +++ Falsche Handwerker unterwegs

Hofheim (ots)

1.Polizisten bedroht und Rettungswagen beschädigt, Hofheim am Taunus, Langenhainer Straße, Dienstag, 28.01.2025, 03:06 Uhr

(sb)In den Nachtstunden von Montag auf Dienstag hat ein Mann einen Rettungswagen beschädigt. Gegen 3 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung in Hofheim-Wallau zu einem Patienten gerufen. Bei Eintreffen der Sanitäter verweigerte ein 37 Jahre alter Mann jegliche Behandlung und beschädigte den Außenspiegel des Rettungswagens. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten wurden in der Folge von dem Mann bedroht. Der Mann stellte sich mit zwei Beilen den Beamten entgegen, konnte von der Polizei jedoch rasch festgenommen werden. Er wurde aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation von der Polizei in eine psychiatrische Klinik verbracht. Es wurden keine Einsatzkräfte verletzt. Der Mann muss sich nun wegen der Beschädigung des Rettungswagens und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

2.Festnahme nach Einbruch in Gaststätte, Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Dienstag, 28.01.2025, 01:37 Uhr

(sb)Beamte der Polizeistation Eschborn haben in der Nacht zum Dienstag einen Einbrecher festnehmen können. Nachdem es gegen 01:37 Uhr zu einem Einbruch zweier Männer in ein italienisches Restaurant in der Straße "Zum Quellenpark" gekommen war, löste die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten eilig mit hochwertigen Alkoholika vom Tatort. Von der Polizei konnte die Tathandlung auf Videoaufzeichnungen eingesehen werden. Hierbei erkannten die Polizeibeamten einen der beiden Männer. Nach ersten Ermittlungen gelang es den Beamten in der Folge einen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift festzunehmen. Der zweite Täter wurde als ca. 1,80 Meter groß beschrieben und trug eine helle Jacke, schwarze Hose sowie schwarze Turnschuhe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

3.Einbrüche in drei KiTas, Hattersheim, Freitag, 24.01.2025 bis Montag, 27.01.2025

(sb)Am Wochenende ist es zu drei Einbrüchen in Kindertagesstätten in Hattersheim gekommen. Unbekannte hatten sich auf das Gelände des Gebäudes in der Frankfurter Straße begeben und ein Fenster gewaltsam aufgehebelt. Im Inneren der Kindertagesstätte wurden mehrere Spinde geöffnet und Bargeld sowie elektronische Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Von möglichen Tätern fehlt momentan jede Spur. Auch in der Schulstraße kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagestätte. Nachdem die Unbekannten das Gartentor aufgebrochen hatten, liefen sie durch den Garten in den hinteren Bereich des Gebäudes. Dort brachen die Täter eine Terrassentür auf und begaben sich hinein. Die Unbekannten konnten dort Elektronikartikel im Wert von über Tausend Euro klauen. Der Sachschaden bewegt sich in gleichem Wert. Bei einem Kindergarten in der Untertorstraße beschädigten Unbekannte Bewegungsmelder, Gartenzaun und eine Lampe. Nachdem sie versucht hatten, ein Fenster aufzuhebeln und dieses dabei beschädigten, flüchteten sie. Auch hier wird von einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06196) 2073 - 0 entgegen.

4.Einbruch in Spielothek und Automaten geknackt, Eppstein, Am Quarzitbruch, Montag, 27.01.2025, 04:18 Uhr

(sb)Am Frühmorgen des Montag kam es zum Einbruch in eine Spielothek in Eppstein-Bremthal. Bislang Unbekannte öffneten die Eingangstür der Spielothek in der Straße "Am Quarzitbruch" gewaltsam und liefen in die Automatenräume. Obwohl die Nebelanlage der Spielothek auslöste, konnten die Täter vier Automaten aufbrechen und das darin befindliche Bargeld stehlen. Die eingesetzten Beamten fahndeten weiträumig nach den Einbrechern, bislang jedoch ohne Erfolg. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

5.Geschäftseinbruch, Schwalbach, Marktplatz, Montag, 27.01.2025 bis Dienstag, 28.01.2025, 03:55 Uhr

(sb)Eine Geschäftsinhaberin musste am Dienstagmorgen zu ihrem Bedauern feststellen, dass in der Nacht die Fensterscheibe zu ihrem Laden eingeschlagen worden war. Die Glastür des Lebensmittelladens am Marktplatz in Schwalbach wurde von Unbekannten gewaltsam geöffnet und hiernach geöffnet. Der Laden wurde sodann durchsucht und Bargeld sowie Lebensmittel entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter (06196) 2073-0 entgegen.

6.Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim, Marienstraße, Montag, 27.01.2025 15:00 Uhr bis 21:20 Uhr

(sb)Am Montagabend hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in Hofheim abgesehen. Nachdem die Bewohnerin gegen 15:00 Uhr das Haus in der Marienstraße verlassen hatte, begaben sich Unbekannte auf das Grundstück. Im seitlichen Bereich des Hauses öffneten die Täter ein Fenster gewaltsam. Im Anschluss durchsuchten sie das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zuvor hatte die Bewohnerin einen sich auffällig verhaltenden Mann vor dem Haus stehend erkannt. Diesen beschreibt sie als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 m groß und von schlanker Statur. Der Mann trug dunkle kurze Haare und einen schwarzen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem beigen Strickpullover mit schwarzen senkrechten Streifen und einer dunkelblauen Jeans. Inwieweit der Mann mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

7. Autodiebstahl, Schwalbach, Rheinlandstraße, Freitag, 24.01.2025 bis Sonntag, 26.01.2025, 10:30 Uhr

(sb)Zwischen Freitag und Sonntag haben Diebe in Schwalbach ein Auto gestohlen. Eine Halterin parkte ihr Fahrzeug am Freitagabend in der Rheinlandstraße in Schwalbach am Straßenrand ab. Als sie nach dem Wochenende zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass dieses entwendet worden war. Es gibt bislang keine Hinweise, wo sich der schwarze Nissan Qashqai mit den zuletzt angebrachten Kennzeichen "OF-XY 615" befinden könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

8.Gerüst gestohlen, Kriftel, Gutenbergstraße, Freitag, 24.01.2025,

(sb)Unbekannte haben im Laufe des Freitags ein Gerüst in Kriftel entwendet. Sie verschafften sich Zutritt zu einem Gewerbegelände in der Gutenbergstraße. Die Täter überstiegen dabei einen Zaun und nahmen sich ein schiebbares Baugerüst, welches auf dem Gelände stand. Um zu fliehen, überstiegen die Täter den Zaun erneut und durchquerten vermutlich den Schwarzbach. Ob die Diebe das Gerüst mit einem Fahrzeug abtransportierten, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeistation Hofheim unter (06192) 2073-0 entgegen.

9.Falsche Handwerker unterwegs, Liederbach, Alt Oberliederbach, Montag, 27.01.2025, 13:15 Uhr

(sb)In Liederbach waren am Montagmittag falsche Handwerker unterwegs. Drei Männer fuhren gegen 13:00 Uhr bei einer Dame in der Straße "Alt Oberliederbach" vor. Sie boten an, die Regenrinne des Hauses zu reparieren. Die Frau sagte den Männern, dass sie das nicht wünscht und es sich um ein Mietshaus handelt. Da die Betrüger bereits ungebeten begonnen hatten, die Regenrinne des Hauses abzuschrauben und eine neue zu montieren, rief die Frau die Polizei. Das Trio packte daraufhin das Werkzeug zusammen und flüchtete mit einem Stück des alten Fallrohrs in einem dunkelblauen Kastenwagen. Die drei Männer beschrieb die Frau als südosteurpäisch aussehend. Zwei Männer seien etwa 50 Jahre alt gewesen, der Dritte etwa 20 bis 25 Jahre alt. Alle hätten dunkle Haare gehabt und Arbeitskleidung getragen. Ist Ihnen ebenfalls ein Kastenwagen aufgefallen oder wurde gar bei Ihnen geklingelt? Dann melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei unter (06196) 2073-0.

10. Bushaltestelle entglast, Kelkheim, Gagernring, Sonntag, 26.01.2025 bis Montag, 27.01.2025, 14:25 Uhr

(sb)Unbekannte haben in Kelkheim eine Bushaltestelle beschädigt. Mit roher Gewalt schlugen Vandalen im Zeitraum von Sonntag auf Montag das Glas der Bushaltestelle im Gagernring ein. Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Die Polizeistation Kelkheim bittet Zeugen, die etwas bemerkt haben, sich unter (06195) 6749-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell