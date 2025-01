POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 26.01.2025

Hofheim (ots) - 1.Versuchter Einbruch in eine Erdgeschosswohnung Feldbornstraße, 65439 Flörsheim am Main-Wicker Freitag, 24.01.2025, 15:15 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 17:15 Uhr Im Verlauf des Freitagnachmittags kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses in Flörsheim am Main-Wicker. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst ...

mehr