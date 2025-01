PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion der Main-Taunus vom 25.01.2025

Hofheim (ots)

1.Versuchter Einbruch in eine Erdgeschosswohnung Feldbornstraße, 65439 Flörsheim am Main-Wicker Freitag, 24.01.2025, 15:15 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 17:15 Uhr

Im Verlauf des Freitagnachmittags kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses in Flörsheim am Main-Wicker. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zugang zum Grundstück und begaben sich zur Terrassentür der Erdgeschosswohnung. Auf bisher unbekannte Art und Weise wurde diese aufgedrückt. Möglicherweise wurden die unbekannten Täter bei ihrem weiteren Vorhaben gestört und verließen das Grundstück wieder in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter 06145/5476-0 und die Kriminalpolizei Main-Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

2.Einbruch in eine Erdgeschosswohnung

Zeppelinstraße, 65760 Eschborn Freitag, 24.01.2025, 14:44 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 19:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße in Eschborn. Unbekannte Täter begaben sich zum Badfenster der Erdgeschosswohnung und öffneten dieses auf unbekannte Art und Weise, wobei das Fenster stark beschädigt wurde. Anschließend gelangten sie in die Wohnräumlichkeiten und durchsuchten diese. Hierbei wurde nach bisherigem Stand nichts entwendet und die unbekannten Täter entfernten sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196/9695-0 und die Kriminalpolizei Main-Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

3.Versuchter Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft Langer Weg, 65760 Eschborn-Niederhöchststadt Freitag, 24.01.2025, Uhrzeit unbekannt bis Samstag 25.01.2025, 00:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen, in dem sie an der Eingangstür des Geschäftes hebelten. Hierbei scheiterten sie jedoch und ließen von ihrem Vorhaben ab, da sie die Eingangstür nicht überwinden konnten. Die Eingangstür wurde hierbei beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196/9695-0 und die Kriminalpolizei in Sulzbach unter 06196/2073-0 entgegen.

4.Versuchter Einbruch in eine Gartenhütte Im Trollinger, 65760 Eschborn- Niederhöchststadt Freitag, 24.01.2025, Uhrzeit unbekannt bis Samstag 25.01.2025, 00:20 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in eine Gartenhütte eines Mehrfamilienhauses einzubrechen, in dem sie versuchten die Tür der Gartenhütte aufzuhebeln. Diese hielt jedoch den Hebelversuchen der unbekannten Täter stand, sodass diese von ihrem Vorhaben abließen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Die Tür der Gartenhütte wurde durch die Hebelversuche beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter 06196/9695-0 und die Kriminalpolizei Main-Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

5.Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Helfmann-Park, 65760 Eschborn Freitag, 24.01.2025, 19:26 Uhr

Am Freitagabend konnte durch eine Streife der Polizeistation ein Fahrzeug im Helfmann-Park einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 22-jährigen Fahrzeugführers aus Mörfelden-Walldorf ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Nach einem freiwillig durchgeführten Urintest, erhärtete sich der Verdacht gegen den Fahrzeugführer, dass dieser das Fahrzeug unter dem Einfluss von THC geführt hatte. Im Anschluss wurde der 22-jährige zur Polizeistation Eschborn sistiert und nach einer Blutentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von dieser entlassen.

Gegen den 22-jährigen Mann aus Mörfelden-Walldorf wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

6.Trickdiebstahl

Frankfurter Straße, 65779 Kelkheim (Taunus) Freitag, 24.01.2025, 10:30 Uhr

Am Freitagvormittag kam es zu einem Trickdiebstahl im Bereich der Frankfurter Straße in Kelkheim (Taunus). Hierbei lenkten zunächst zwei bisher unbekannte Täter die 87-jährige Geschädigte ab, indem sie ein Mobiltelefon immer wieder sehr nah an ihr Gesicht hielten, sodass das Sichtfeld der Geschädigten sehr stark eingeschränkt war. Währenddessen griff einer der unbekannten Täter in die Tasche der Geschädigten, welche diese auf ihrem Rollator mitführte. Aus der Tasche entwendeten die unbekannten Täter das schwarze Lederportmonee der Geschädigten, samt Inhalt.

Die Geschädigte kann die beiden unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

1. Personenbeschreibung: - weiblich - ca. 25 Jahre - dunkel gekleidet

2. Personenbeschreibung:

- männlich - anthrazitfarbene Wollmütze - dunkel gekleidet Beide Personen sprachen in Englisch mit der Geschädigten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter 06195/6749-0 und die Kriminalpolizei Main-Taunus unter 06196/2073-0 entgegen.

gefertigt durch: Schönbach, PHK, KvD-Vertreter der Polizeidirektion Main-Taunus

