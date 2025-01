POL-MTK: Polizeibeamte bedroht und beleidigt +++ Falsche Dachdecker entwenden Schmuck +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Pkw entwendet +++ Streifenwagen beschmutzt +++ "Verkehrstage-Ost"

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Polizeibeamte bedroht und beleidigt,

Hofheim, Chinonplatz, Mittwoch, 22.01.2025, 16:55 Uhr

(hi) Am Mittwochnachmittag wurden Polizeibeamte in Hofheim mit dem Tode bedroht und beleidigt. Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim wurde gegen 16:55 Uhr gerufen, um einen Ladendiebstahl im Chinon-Center aufzunehmen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie unvermittelt von dem Dieb beleidigt und mit dem Tode bedroht. Aus diesem Grund stellten die Beamten die Personalien des 30-Jährige Täters fest und eröffneten gleich mehreren Strafverfahren gegen ihn.

2. Falsche Dachdecker entwenden Schmuck, Flörsheim, Andreas-Schwarz-Straße, Mittwoch, 22.01.2025, 13:00 Uhr

(hi) Bewohner eines Einfamilienhauses in Flörsheim wurden am Mittwochmittag Opfer von "falschen Dachdeckern". Zwei bislang unbekannte Täter, welche sich fälschlicherweise als Dachdecker ausgaben, verschafften sich unter einem Vorwand, Reparaturarbeiten an dem Dach vornehmen zu wollen, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Andreas-Schwarz-Straße. Das ältere Ehepaar wurde von einem der Männer abgelenkt, während der Zweite das Obergeschoss des Wohnhauses nach Wertgegenständen durchsuchte. Unbemerkt gelang es dem Täter, Schmuck zu entwenden. Anschließend verließen die Diebe das Haus in unbekannte Richtung. Der erste Mann kann als ca. 40 - 45 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank beschrieben werden. Weiterhin habe er schwarze Haare und einen Oberlippenbart getragen. Der Mann war mit einem schwarzen Anzug bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite Mann kann als ca. 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß und kräftig beschrieben werden. Er hatte blonde Haare und trug eine beige Cordhose sowie einen hellen Blouson. Auch er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Die Polizei rät in Bezug auf unangekündigte Handwerkerbesuche: Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung oder die Bezahlung mit Schmuck ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen!

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kriftel, Alfons-Paquet-Straße, Mittwoch, 22.01.2025, 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(hi) Am Mittwochabend hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in Kriftel abgesehen. Die Täter näherten sich dem Einfamilienhaus in der Alfons-Paquet-Straße und verschafften sich durch Einwerfen der Terrassentür gewaltsam Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Goldschmuck, sowie einen Fahrzeugschlüssel. Nach ihrem Beutezug konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Pkw entwendet,

Eschborn, Hunsrückstraße, Dienstag, 21.01.2025, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 22.01.2025, 14:00 Uhr

(hi) Unbekannte entwendeten von Dienstag auf Mittwoch einen Pkw in Eschborn. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Toyota Corolla gegen 18:30 Uhr in der Hunsrückstraße. Am nächsten Tag stellte er um 14:00 Uhr fest, dass sein Pkw entwendet worden war. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. An dem Kfz waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen "MTK-HY 642" angebracht. Sollten Sie in diesem Fall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder den Pkw feststellen, werden Sie gebeten, die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

5. Streifenwagen beschmutzt,

Flörsheim, Anne-Frank-Weg, Mittwoch, 22.01.2025, 08:40 Uhr bis 10:05 Uhr

(hi) Unbekannte haben am Mittwochmorgen einen Streifenwagen der Polizeistation Flörsheim mit Farbe beschmutzt. Während die Beamten in einer anderen Einsatzlage gebunden waren, wurde der zuvor am Fahrbahnrand abgestellte Streifenwagen der Beamten mit Paintball-Projektilen beschossen und hierdurch im Bereich der Heckklappe beschmutzt. Die Farbe konnte später rückstandslos entfernt werden.

Sollten Sie Wahrnehmungen gemacht haben, die Rückschlüsse auf den oder die Täter zulassen, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

6. "Verkehrstage Ost" im Main-Taunus-Kreis, Eschborn, Mittwoch, 22.01.2025, 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(hi) Am Mittwoch wurden anlässlich des "Verkehrstags Ost" an verschiedenen Orten rund um Eschborn Verkehrskontrollen durchgeführt. Regelmäßig werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ordnungsämter der Städte Eschborn, Sulzbach, Bad Soden und Schwalbach sowie Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Eschborn Verkehrskontrollen in den Kommunen durchgeführt. Zwischen 7:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde abwechselnd in jeder Kommune eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Schwerpunkt lag am Mittwoch auf Gurt- und Handyverstößen. Neben einer überhöhten Geschwindigkeit ist insbesondere die Ablenkung durch ein mobiles Endgerät eine der häufigsten Unfallursachen. Insgesamt stellten die Kontrollkräfte an diesem Tag zahlreiche Verkehrsverstöße und Fahrzeugmängel fest, darunter auch vierzehn Handy- und acht Gurtverstöße. Auch war eine Person ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis in einem Fahrzeug unterwegs. Diese erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

