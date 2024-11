Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Sieben beschädigte Fahrzeuge nach Trunkenheitsfahrt

Saarbrücken-Burbach (ots)

In der Nacht vom 15.11.2024 auf den 16.11.2024 befährt ein 40 jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Kleinwagen die Margarethenstraße in Saarbrücken-Burbach entgegen der Einbahnstraße. Hierbei kommt er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigt insgesamt sechs parkende und den selbst gefahrenen PKW. Die Fahrzeuge werden dabei derart stark beschädigt, dass diese zum Teil nicht mehr fahrbereit sind. Der Unfallverursacher kann sein Fahrzeug nur über die Beifahrertür verlassen und versucht sich in der Folge zu entfernen. Augenzeugen können den Mann jedoch ergreifen und ihn so an der Flucht hindern. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrer, mit einem Promillewert von 2,4, stark alkoholisiert ist. Er muss sich daher einer Blutentnahme stellen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann zudem nicht im Besitz eines Führerscheins.

