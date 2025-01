POL-MTK: Zigarettenautomat aufgesprengt +++ Versuchter Trickdiebstahl +++ Einbrüche +++ Verkehrsunfall mit Verletzen

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zigarettenautomat aufgesprengt und Pkw beschädigt, Eschborn-Niederhöchststadt, Langer Weg, Mittwoch, 22.01.2025, 01:20 Uhr

(hi) Am Mittwochmorgen kam es im Eschborner Stadtteil Niederhöchststadt zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Unbekannte verursachten die Explosion des Zigarettenautomaten gegen 01:20 Uhr in der Straße "Langer Weg". Anschließend flüchteten die Personen ohne Beute mit einem schwarzen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Bei der Sprengung entstand sowohl an dem Zigarettenautomaten als auch an einem geparkten Pkw erheblicher Sachschaden im Wert von über 9.000EUR.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 mitzuteilen.

2. Trickdieb gescheitert, Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 21.01.2025, 15:50 Uhr

(hi) Am Dienstagnachmittag scheiterte ein Trickdieb in Eschborn bei dem Versuch, eine Frau zu bestehlen.

Der Unbekannte lenke eine Seniorin im Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße geschickt ab und versuchte ihr die Geldbörse und das Handy aus der Tasche zu ziehen. Nachdem dies misslang, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wurde gegenüber der Polizei als männlich, ca. 40 Jahre alt und etwa 160cm groß beschrieben. Weiterhin wurde er als südländische Person beschrieben, welche dunkel gekleidet war. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei in Eschborn ermittelt nun in diesem Sachverhalt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Einbruch in Pfarrhaus, Eschborn-Niederhöchststadt, Langer Weg, Montag, 20.01.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 21.01.2025, 07:40 Uhr

(hi) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Eschborn-Niederhöchststadt zu einem Einbruch in das Pfarrhaus.

Unbekannte verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Pfarrhaus in der Straße "Langer Weg" und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die Ermittlungen hinsichtlich der flüchtigen Täter hat die Kriminalpolizei in Sulzbach aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden Sie gebeten Kontakt mit Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 aufzunehmen.

4. Hauseingangstür hält Hebelversuchen stand, Flörsheim am Main, Windthorststraße, Dienstag, 21.01.2025, 03:10 Uhr

(hi) Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein Einbrecher die Hauseingangstür eines Wohnhauses in Flörsheim aufzuhebeln. Gegen 03:10 Uhr wurde die Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Windthorststraße aus dem Schlaf gerissen, als sich der Täter vergeblich an ihrer Haustür zu schaffen machte. Daraufhin suchte der Kriminelle fluchtartig das Weite. Der Täter kann als männlich, mit einer normalen Statur beschrieben werden. Er war mit einer zweifarbigen Jacke, dunklen Schuhen und einer Wollmütze bekleidet.

Sollten Sie Hinweise zu dem Täter haben, werden Sie gebeten die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Kenntnis zu setzen.

5. Einbruch in Keller,

Hochheim am Main, Herderstraße, Montag, 20.01.2025, 15:30 Uhr bis Dienstag, 21.01.2025, 08:00 Uhr

(hi) Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in Hochheim am Main.

Unbekannte Täter betraten zunächst den Keller des Wohnhauses in der Herderstraße und machten sich an zahlreichen Verschlägen der Kellerabteile zu schaffen. Im Rahmen ihres Beutezuges entwendeten sie unter anderem hochwertige Fahrräder, E-Scooter, Gartengeräte und Alkoholika. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Daher bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um sachdienliche Hinweise auf der Bevölkerung.

6. Fußgängerin angefahren und verletzt, Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 21.01.2025, 17:20 Uhr

(hi) Am Dienstagabend ist in Eschborn eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Eine 75-jährige Eschbornerin befuhr mit ihrem BMW die Hauptstraße in Richtung Oberurseler Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah sie hierbei eine 17-jährige Eschbornerin, welche den Zebrastreifen in Höhe der Hausnummer 21B überqueren wollte. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich die Fußgängerin leicht. Sie wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Bad Soden verbracht.

