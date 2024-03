Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei 32-Jährige verstoßen gegen Platzverweis und widersetzen sich Bundespolizisten

Bochum - Köln (ots)

Am heutigen Morgen (9. März) riss ein Mann im Bochumer Hauptbahnhof mehrere Pflanzen aus einem Blumenkübel. Einem durch die Bundespolizei erteilten Platzverweis kam er und seine weibliche Begleiterin nicht nach. Anschließend widersetzten sich die Tatverdächtigen den Beamten.

Gegen 4:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Bochum. In der Haupthalle beobachteten sie, dass ein 32-Jähriger aus den dortigen Blumentöpfen Pflanzen herausriss und durch den Bahnhof schmiss. Gegenüber des Hauptbahnhofes stellten die Beamten den Deutschen und seine 32-jährige Begleiterin. Während einer Kontrolle zeigten sich die Kölner unkooperativ. Auch als die Einsatzkräfte die beiden Personen mit dem Sachverhalt konfrontierten, zeigten sie keinerlei Einsicht und versuchten die Beamten zu provozieren. Nachdem die Kontrolle beendet war, folgten der Mann und die Frau den Uniformierten zurück in den Hauptbahnhof. Als ihnen durch die Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt wurde, weigerten sich die Deutschen diesem nachzukommen. Daraufhin wurden sie durch die Bundespolizisten hinausbegleitet. Die Kölnerin (32) griff dabei einem der Polizisten an den Arm, um die Durchsetzung des Platzverweises zu unterbinden. Zudem weigerte sich die unkooperative Frau, sich gegenüber den Beamten auszuweisen. Auch ihr Begleiter (32) wollte dies verhindern, indem er sie am Arm packte und von den Uniformierten wegzog. Als die Bundespolizisten den 32-Jährigen daran hinderten, ging er auf diese zu und griff nach einem von ihnen. Schließlich wurde er zu Boden gebracht, fixiert und gemeinsam mit seiner Begleiterin dem Bundespolizeirevier am Bochumer Hauptbahnhof zugeführt. Bei der Fixierung zog er sich eine Verletzung am linken Auge zu.

Der alarmierte Rettungswagen traf nur wenige Minuten später ein. Eine medizinische Untersuchung durch die Rettungssanitäter verweigerte der Deutsche jedoch.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann aus Köln mit 1,72 Promille und die Frau mit 2,24 Promille alkoholisiert waren.

Durch die Überwachungskameras im Hauptbahnhof, sowie durch die Bodycam, konnte die Tathandlung aufgezeichnet werden. Die Bundespolizisten führten eine Videosicherung der Aufnahmen durch. Anschließend leiteten die Beamten gegen die Kölner ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Der 32-Jährige wird sich zudem wegen Verunreinigung und Sachbeschädigung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell