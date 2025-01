PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand und zwei Festnahmen +++ Sexuelle Belästigung +++ Einbruch +++ E-Scooter entwendet +++ Falscher Handwerker gescheitert +++ Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Hofheim (ots)

1. Streitigkeiten eskalieren, Widerstand und zwei Festnahmen, Hattersheim am Main, Donnerstag, 23.01.2025, 17:30 Uhr

(hi) Am Donnerstagabend eskalierte ein Familienstreit in Hattersheim am Main. Die Polizei musste zwei Personen vorläufig festnehmen. Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim wurden gegen 17:30 Uhr zu einem Familienstreit gerufen. Nach ersten Erkenntnissen soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Die Beamten nahmen zunächst einen 59-jährigen Hattersheimer fest. Da er sich den Anweisungen der Beamten widersetze, mussten diese von ihrem Pfefferspray Gebrauch machen. Im Anschluss konnte auch die 56-jährige Kontrahentin wiederstandlos festgenommen werden. In Folge der vorherigen Auseinandersetzung wurde der Mann verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Kontrahin musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Hier leistete die Frau Widerstand und versuchte die Polizisten zu bespucken. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Hattersheimerin im Anschluss einer Fachklinik vorgestellt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.

2. Sexuelle Belästigung an Bushaltestelle, Hattersheim am Main, Sindlinger Straße, Donnerstag, 23.01.2025, 17:00 Uhr

(hi) Am frühen Donnerstagabend wurde eine junge Frau Opfer einer sexuellen Belästigung in Hattersheim am Main. Gegen 17:00 Uhr befand sich die 18-jährige Hattersheimerin an der Bushaltestelle "Mühlgraben" in der Sindlinger Straße. Unvermittelt wurde die Frau von einem 64-jährigen Hattersheimer unsittlich berührt. Weiterhin tätigte er vulgäre Äußerungen in Ihre Richtung. Der Mann konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Er muss sich nunmehr in einem Strafverfahren verantworten. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

3. Einbruch in Keller, Hofheim-Diedenbergen, Kiebitzweg, Mittwoch, 22.01.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 23.01.2025, 16:10 Uhr

(hi) Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde ein Mehrfamilienhaus in Eschborn das Ziel von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Kiebitzweg". Anschließend gelangten sie gewaltsam in ein Kellerabteil und entwendete eine Kaffeemaschine. Im Anschluss ihres Beutezuges konnten die Täter unerkannt entkommen.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 mitzuteilen.

4. E-Scooter entwendet, Schwalbach am Taunus, Am Erlenborn, Donnerstag, 23.01.2025, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(hi) Unbekannte entwendeten am Donnerstagmittag einen E-Scooter in Schwalbach am Taunus. Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter gegen 15:00 Uhr auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Straße "Am Erlenborn" ab. Eine Stunde später musste er feststellen, dass Unbekannte seinen weißen E-Scooter des Herstellers "NIU" entwendet hatten. An dem Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Versicherungskennzeichen "679/CBD" angebracht.

Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Falscher Handwerker gescheitert, Hofheim, Sindlinger Straße, 23.01.2025, 16:00 Uhr

(hi) Am Donnerstagnachmittag ist ein falscher Handwerker in Hofheim gescheitert. Gegen 16:00 Uhr verschaffte sich der falsche Handwerker, unter dem Vorwand, Rohre überprüfen zu wollen, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Sindlinger Straße. Die 83-jährige Bewohnerin wurde durch den Betrüger gefragt, ob sie eine hohe Bargeldsumme wechseln könne. Als sie dies verneinte, verließ der Mann die Wohnung. Zu einem wirtschaftlichen Schaden ist es glücklicherweise nicht gekommen. Der Mann kann als männlich, ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und kräftig beschrieben werden. Weiterhin habe er eine dunkle Arbeitsmontur und einen Mundschutz getragen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mitzuteilen.

Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Verkehrsunfall auf der A3, Bereich Hofheim, Bundesautobahn 3 in Richtung Köln, Wiesbadener Kreuz, Donnerstag, 23.01.2025, 15:15 Uhr

(cw) Am Donnerstagnachmittag ereignete auf der Bundesautobahn 3 bei Hofheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine beteiligte Person verletzt wurde.

Die verletzte 60-jährige Fahrerin eines Opel war gegen 15:15 Uhr auf der A 3 in Richtung Köln auf dem linken Fahrstreifen unterwegs.

Ein 76-Jähriger fuhr zur selben Zeit von der A 66 kommend auf die A 3 auf. Kurz nachdem die Frau vom linken auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt war, überfuhr der Mann nach ersten Ermittlungen die durchgezogene Linie auf die Richtungsfahrbahn und kollidierte mit dem Opel der Frau, welcher anschließend die Mittelleitplanke touchierte. Die Frau erlitt dabei schwerere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 76-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

