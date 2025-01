PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperverletzung auf Geburtstagsparty +++ Taschendiebstähle +++ Vandalismus an Telefonkabel +++ Einbrüche +++ Fahrzeuge beschädigt +++ Aktionstag "Dunkle Jahreszeit"

Hofheim (ots)

1.Geburtstagsparty eskaliert - zwei Gäste verletzt, Kriftel, Auf der Hohlmauer, Samstag, 25.01.2025, 01:40 Uhr

(sb)Am Rande eines Geburtstages kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zur Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe im Bereich des Schützenhauses in Kriftel. Aufgrund des eingegangenen Notrufs wurden gegen 01:40 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Straße "Auf der Hohlmauer" entsandt. Vor Ort konnte eine zweistellige Personengruppe angetroffen werden. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass es zuvor vermutlich zu einem Angriff mit einem Schlagstock gekommen war. Die Geburtstagsfeier wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beendet und die Suche nach dem Tatmittel eingeleitet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Gesichts. Die Verletzungen wurden vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht von Nöten. Die eingesetzten Streifen führten eine umfassende Fahndung im Nahbereich durch. Tatverdächtige konnten bislang nicht festgestellt werden. Strafanzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079-0 zu melden.

2.Portemonnaie aus Handtasche gestohlen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum,Freitag, 24.01.2025, 10:20 Uhr

(sb)Am Freitagmorgen gegen 10:20 Uhr wurde eine Seniorin Opfer von zwei Taschendieben. Als sich die Dame im Aufzug des Ärztehauses im Main-Taunus-Zentrums befand, betrat ein Pärchen diesen ebenfalls. Um den Aufzug zu verlassen, musste die Dame zwischen dem dicht nebeneinanderstehenden Pärchen vorbeilaufen. Im Zuge dessen öffneten die beiden Personen die Handtasche des Opfers und entnahmen das Portemonnaie. Die Frau bemerkte wenige Augenblicke später, dass ihre Handtasche offenstand und begab sich umgehend zurück zum Aufzug. Der Mann warf ihr daraufhin das Portemonnaie zu und das Pärchen flüchtete. Als die Seniorin das Portemonnaie öffnete, stellte sie fest, dass das Bargeld bereits entnommen worden war. Die Dame konnte die beiden Täter als etwa 25-30 Jahre alt beschreiben. Sie sollen beide von kräftiger Statur gewesen sein. Der Mann habe dunkle, mittellange Haare gehabt, die Dame schulterlange, dunkle Haare. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen, bittet die Kriminalpolizei, Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 weiterzugeben.

3.Taschendiebstahl vor Bankgebäude, Bad Soden, Am Bahnhof, Freitag, 24.01.2025, 10:30 Uhr bis 10:40 Uhr

(sb)In Bad Soden kam es am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Eine ältere Dame wurde hierbei Opfer von Trickdieben. Nachdem die Geschädigte zuvor Geld und Kontoauszüge geholt hatte, wurde sie vor der Bank von zwei Männern angesprochen. Diese beiden hatten bereits in der Bank ihre Hilfsbereitschaft gegenüber der Dame gezeigt und sie bei ihren Bankgeschäften an den Automaten beobachtet. Während des Gespräches vor der Bank entnahm einer der Täter die Geldbörse der Dame, welche in ihrem Rollator lag. In der Folge musste die Dame feststellen, dass ihr Portemonnaie entwendet und von den Tätern mehrere Abbuchungen getätigt worden waren. Die Täter hatten die Geschädigte womöglich bereits in der Bank beim Eingeben ihrer PIN beobachtet und die Abbuchungen mit dieser getätigt. Hierdurch konnten die Täter mehrere Tausend Euro erbeuten. Die Geschädigte kann beide Personen als etwa 30 Jahre alt beschreiben. Sie hätten dunkle Haare gehabt und seien dunkel gekleidet gewesen. Beide Täter hätten gutes Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen. Hier nochmals der eindringliche Hinweis der Polizei, niemals die PIN preiszugeben und diese bei Transaktionen möglichst verdeckt einzugeben. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte unter (06196) 2073-0.

4.Einbruch in Einfamilienhaus, Flörsheim, Parkstraße, Samstag, 18.01.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 12:14 Uhr

(am)In der letzten Woche brachen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Flörsheim ein. Im Zeitraum von Samstag, 18.01.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 12:14 Uhr hebelten unbekannte Täter in der Parkstraße ein Fenstergitter aus der Verankerung und gelangten durch das Kellerfenster in das Haus. Die Diebe durchsuchten das Haus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung, vermutlich ohne jegliches Diebesgut. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen.

5.In Café eingestiegen, Eppstein, Burgstraße, Donnerstag, 23.01.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 07:30 Uhr

(am)Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in ein Café in Eppstein ein. Die Täter hebelten zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr die Eingangstür der Gaststätte auf und gelangten so in das Objekt. Sie stahlen neben Bargeld auch noch Zigaretten aus einem Automaten, welchen sie umwarfen und anschließend ebenfalls aufhebelten. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen.

6.Telefonkabel abgerissen, Flörsheim, Moselstraße, Freitag, 10:50 Uhr

(sb) Eine Vandale hat am Freitagmorgen ein Telefonkasten angegangen. Der Verteilerkasten in der Moselstraße wurde vom Täter gegen 10:50 Uhr gewaltsam geöffnet und in der Folge die darin liegenden Kabel herausgerissen. Womöglich in Rage warf der Täter die Kabel hiernach in einen angrenzenden Garten. Die Tat konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Der Täter, welcher eine Pudelmütze trug, wird als etwa 50 Jahre alt beschrieben, hatte eine normale Statur und dunkle Bekleidung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Sollten Sie etwas beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter (06145) 5476-0 zu melden.

7.Gulli gegen Autoscheibe geworfen, Hofheim, Kronthaler Weg, Samstag, 25.01.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, 26.01.2025, 13:30 Uhr

(sb)In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag kam es zur Beschädigung eines PKW in Hofheim am Taunus. Ein unbekannter Täter hob einen Gullideckel aus der Verankerung warf diesen gegen die Autoscheibe des Fahrzeugs des Halters. Der schwarze Volkswagen Touran war zum Zeitpunkt der Tat vor dem Haus des Halters abgestellt. Die Scheibe des Autos wurde durch den Einschlag stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Vom Täter fehlt bisher jede Spur. Die Polizeistation Hofheim bittet Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

8.Autos in Diedenbergen beschädigt, Hofheim am Taunus, Rosenstraße, Freitag, 24.01.2025, 22:15 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 10:20 Uhr

(sb) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Rosenstraße in Hofheim - Diedenbergen drei Autos mutwillig beschädigt. Die PKW waren an den Wohnanschriften abgestellt. Der Reifen eines schwarzen Audi A6 wurde mit einem Nagel eingestochen. An einem weißen Volkswagen Touran wurde die Fahrzeugseite zerkratzt und in den Reifen eines BMW X3 in schwarz ebenfalls mit einem Nagel eingestochen. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise auf den Täter oder das Tatmotiv bestehen momentan nicht. Die Polizeistation Hofheim bittet um Mithilfe, sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen sein. Die Telefonnummer der Polizeistation Hofheim lautet (06192) 2079-0.

9.Schmierereien an Wahlplakaten, Kelkheim, Gagernring, Freitag, 24.01.2025 bis Sonntag, 26.01.2025, 11:30 Uhr

(sb) Im Stadtbereich Kelkheim und Kelkheim-Hornau ist es am Wochenende zu Beschädigungen an mehreren Wahlplakaten gekommen. Bislang unbekannte Täter besprühten hierbei mehrere Wahlplakate zur Bundestagswahl verschiedener Parteien mit Hakenkreuzen. Zugleich wurde eine Hauswand, ein Fahrkartenautomat und ein Unterstand am Hornauer Bahnhof mit einer antisemitischen Parole besprüht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749-0 zu melden. Diese ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Sachbeschädigung.

10.Parole an Wegesrand geschmiert,

Eschborn, Langer Weg, Samstag, 25.01.2025

(sb) Einer Streife der Polizeistation Eschborn fiel am Samstagmittag im Rahmen der Streifentätigkeit auf, dass ein Hinweisschild in der Straße "Langer Weg" in Eschborn-Niederhöchstadt beschmiert worden war. Hierbei hatten Unbekannte einen volksverhetzenden Ausdruck mittels eines Permanent-Markers auf das Schild geschrieben Die Streife konnte den Ausdruck eigenständig vom Hinweisschild entfernen. Wie lange die Aufschrift schon auf dem Hinweisschild geschrieben stand, steht bisher nicht fest. Die Ermittlungen im Rahmen der Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und dem Verdacht der Volksverhetzung wurden von der Polizeistation Eschborn eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter (06196) 2073-0 zu melden.

11.Aktionstag der Polizeidirektion Main-Taunus und der Stadt Eschborn erfolgreich, Eschborn, Freitag, 24.01.2025

Am Freitag waren zusätzliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeidirektion Main-Taunus im Rahmen des Aktionsprogramms "Dunkle Jahreszeit" in Eschborn eingesetzt.

Gemeinsam mit der Stadtpolizei Eschborn waren die Polizistinnen und Polizisten zunächst zu Fuß im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Hier konnten einige Bürgergespräche geführt werden. Generell wurden die polizeilichen Maßnahmen von den Bürgerinnen und Bürger positiv aufgenommen. Zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr fand eine gemeinsame Verkehrskontrolle mit der Stadtpolizei im Bereich der Landesstraße 3005/3006 statt. Insgesamt 67 Pkw und 85 Personen wurden kontrolliert. Sieben Personen, darunter drei Kinder, waren nicht angeschnallt. Zwei Mängelanzeigen wegen defekten Lichts und eine wegen ungesicherter Ladung mussten die Kolleginnen und Kollegen ausstellen. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Außerdem fanden die Beamten in einem Fahrzeug einen Schlagstock auf, ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Während der Maßnahmen meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei gegen 23.10 Uhr drei Personen in der Straße "Langer Weg". Diese Gruppe hatte versucht, mit einer Brechstange einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Zahlreiche Streifen eilten nach dort. Als die Diebe die Polizei sahen, rannten sie davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten im weiteren Verlauf zwei jugendliche Tatverdächtige. Die dritte Person konnte von den Polizeistreifen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen.

