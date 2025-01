PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Streit unter Brüdern eskaliert +++ Polizei bedroht - Beamtin verletzt +++ Einbrüche +++ Kraftstoff-Diebstahl +++ Sachbeschädigung durch Schmierereien

Hofheim (ots)

1.Streit unter Brüdern eskaliert, Flörsheim, Lahnstraße, Dienstag, 28.01.2025, 17:45 Uhr

(sb)Unter Familienmitgliedern ist es am frühen Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach ersten Ermittlungen war es zu verbalen Streitigkeiten gekommen, was ein 35-Jähriger zum Anlass nahm, in die Lahnstraße nach Flörsheim zu fahren und zwei Familienmitglieder zu konfrontieren. Im Laufe des Streits nahm er ein Messer und drohte damit, dieses einzusetzen. Die beiden Verwandten konnten ihn davon abbringen. Sie erlitten dadurch Schnittverletzungen an der Hand. Der Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber in der Folge von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den Mann.

2.Polizei bedroht - Beamtin verletzt, Hattersheim, Fliederweg, Dienstag, 28.01.2025, 19:11 Uhr

(sb)Ein Mann hat am Dienstagabend bei seiner Festnahme Widerstand geleistet. Hierbei ist eine Polizistin der Polizeistation Hofheim verletzt worden. Eine Dame hatte zuvor den Notruf gewählt, da ihr Lebensgefährte in der Wohnung randalierte. Im Rahmen der Befragung nahm der Mann einen Baseballschläger in die Hand und bedrohte die Streife. Den Beamten gelang es in der Folge den Randalierer festzunehmen, der hierbei Widerstand leistete. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Der Mann wurde auf die Polizeistation Hofheim verbracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Angriffs und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

3.Einbruch in Wohnung, Eschborn, Lübecker Straße, Dienstag, 28.01.2025, 18:00 Uhr bis 21:27 Uhr

(sb)In den Abendstunden des Dienstags ist es in Eschborn zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Unbekannte hatten sich auf das Grundstück des Hauses in der Lübecker Straße begeben und waren über die Balkonbrüstung einer Wohnung im Erdgeschoss geklettert. Dort brachen die Täter die Balkontür auf und begaben sich in die Wohnung. Nachdem die Einbrecher Bargeld und Schmuck an sich nehmen konnten, flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Ihre Hinweise unter (06196) 2073-0.

4.In Wohnung eingebrochen, Eschborn, Am Stadtpfad, Dienstag, 28.01.2025, 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(sb)Einbrecher hatten es am Dienstag auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Eschborn abgesehen. In der Straße "Am Stadtpfad" begaben sich Unbekannte zur Terrassentür der Erdgeschosswohnung und schlugen diese ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Goldschmuck. Danach konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

5.Einbruch in Einfamilienhaus, Eschborn, Kronberger Straße, Dienstag, 28.01.2025, 17:40 Uhr bis 21:30 Uhr

(sb)In der Kronberger Straße in Eschborn sind Unbekannte am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie begaben sich in den hinteren Bereich des Hauses. Dort brachen die Täter zwei Türen auf und gelangten ins Objekt. Die Einbrecher konnten Uhren, Schmuck sowie Bargeld stehlen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Ermittlungen wurden bei der Kriminalpolizei Sulzbach eingeleitet. Hinweise werden unter (06196) 2073-0 entgegengenommen.

6.Einbruch über Terrasse, Bad Soden, Weißer Rainpfad, Dienstag, 28.01.2025, 08:00 Uhr bis 17:50 Uhr

(sb)Einbrecher hatten es im Tagesverlauf des Dienstags auf eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Die bislang unbekannten Täter schlichen um das Haus in der Straße "Weißer Rainpfad" und begaben sich zur Terrasse. Dort schlugen sie das Glas einer Tür ein und betraten die Erdgeschosswohnung. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnung und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

7.Einbruch in Friseursalon, Hattersheim, Am Markt, Samstag, 25.01.2025, 14:15 Uhr bis Dienstag, 28.01.2025, 09:15 Uhr

(sb)In Hattersheim kam es zwischen Samstag und Dienstag zu einem Einbruch in ein Haarstudio. Der Salon am Marktplatz in Hattersheim wurde durch Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam geöffnet und betreten. Die Einbrecher durchsuchten den Laden und konnten Bargeld erbeuten. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06196) 2073-0 zu melden.

8.Dieseldiebstahl, Hattersheim, Siemensstraße, Samstag, 25.01.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 06:30 Uhr (sb)In Hattersheim ist es auf einem Firmengelände zu einem Diebstahl von Diesel gekommen. Unbekannte haben im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen ein Zufahrtstor eines Containerbetriebs in der Siemensstraße überstiegen. Danach begaben sie sich zu einem LKW, brachen den Tankdeckel auf und zapften etwa 1000 Liter ab. Die Polizeistation Hofheim bittet Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

9.Informationstafeln beschmiert, Hattersheim, Dienstag, 28.01.2025

(sb)In Hattersheim und Okriftel wurden in den letzten Tagen mehrfach Informationstafeln beschmiert. Die Tafeln, die im Bereich der Grünanlagen zwischen Hattersheim und Okriftel stehen und zum "Regionalpark Rhein-Main" gehören, wurden vermehrt mit politischen Botschaften mit dem Aufruf zur Gewalt geschrieben. Die Polizeistationen Hofheim und Flörsheim sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Sind Ihnen in letzter Zeit Personen aufgefallen, die sich in diesem Zusammenhang auffällig verhalten haben? Dann melden Sie sich bitte unter (06192) 2079-0 für Hofheim oder (06145) 5476-0 für Flörsheim mit Hinweisen.

