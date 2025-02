POL-MTK: Reifen zerstochen +++ Trickdiebstahl

Hofheim (ots) - 01.Fußgänger bedroht, Eschborn-Niederhöchstadt, Im Burgunder 10, Donnerstag, 30.01.2025, 21:35 Uhr (sb)Ein Fußgänger wurde am Donnerstagabend während eines Spaziergangs in Eschborn-Niederhöchstadt bedroht. In der Straße "Am Burgunder" kam es gegen 21:35 Uhr zu einer verbalen ...

mehr