POL-MI: Auto prallt gegen Straßenlaterne

Porta Westfalica (ots)

(AB) Wegen eines Verkehrsunfalls wurde die Polizei am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in den Ortsteil Neesen gerufen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein 33-Jähriger und sein Beifahrer (28) mit einem Volkswagen die Hausberger Straße in Richtung Minden befahren. In Höhe der Meißener Straße verlor der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet sein Caddy nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Pkw gegen den Bordstein sowie mehrere Verkehrszeichen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte letztlich mit einem Laternenmast. Der knickte aufgrund der Kollision um und fiel gegen eine beleuchtete Werbetafel.

Ein durch den lauten Knall aufgeschreckter Anwohner eilte den Verunfallten zu Hilfe und alarmierte die Polizei. Weil beide Insassen unverletzt und augenscheinlich lediglich mit einem Schrecken davongekommen waren, verzichtete man auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

Während der Unfallaufnahme legte der Fahrzeugführer den Beamten einen mutmaßlich gefälschten Führerschein vor. Der wurde von den Gesetzeshütern sichergestellt. Zudem wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde dem Unfallfahrer auf der Polizeiwache in Minden eine Blutprobe entnommen.

Der schwer beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden. Um die Sicherung der Laterne kümmerte sich noch in den Abendstunden eine Fachfirma.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 20.000 Euro.

