PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Hofheim (ots)

Hofheim-Marxheim, Schlesierweg, Montag, 03.02.2025, 15:05 Uhr

(hi) Am Montagnachmittag kam es in Hofheim-Marxheim zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Souterrainwohnung in der Straße "Schlesierweg" in Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach Bestätigung des Brandereignisses war die Hofheimer Feuerwehr mit Einsatzkräften aller sieben Stadtteilwehren vor Ort. Auch Kräfte aus umliegenden Gemeinden verstärkten den Einsatz. Zudem unterstützte das Rote Kreuz die Rettungsmaßnahmen mit Notärzten und Rettungssanitätern. Die Polizei war mit einem Großaufgebot aus dem gesamten Direktionsbereich vor Ort.

In dem betroffenen Mehrfamilienhaus leben insgesamt 43 Personen in 30 Wohneinheiten. Nach aktuellem Stand sind mindestens drei Wohnungen, auf Grund der entstandenen Rauchentwicklung, nicht mehr bewohnbar. Die anderen vor Ort befindlichen Bewohner mussten das Wohnhaus vorübergehend verlassen und wurden in einem Bus der Johanniter Unfall-Hilfe betreut. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort, um Wohnungstüren, welche im Zuge der Rettungsaktion aufgebrochen werden mussten, wieder instand zu setzen. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

