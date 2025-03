Polizei Bielefeld

POL-BI: Auf der Flucht gestohlenes Fahrrad zurückgelassen

HC/ Bielefeld- Mitte- Nachdem Täter am Donnerstag, 06.03.2025, ein verschlossenes Fahrrad stehlen konnten, ließen sie es wenig später auf der Flucht vor der Polizei zurück.

Ein 16-jähriger Bielefelder verschloss sein Fahrrad gegen 14:30 Uhr an einem Fahrradständer vor einem Gebäude an der August-Bebel-Straße, nahe dem Van-Randenborgh-Weg. Als er gegen 16:00 Uhr zurück kam, stellte er das Fehlen seines Fahrrades fest und erstattetet bei der Polizei eine Strafanzeige.

Um 18:20 Uhr erkannte der Bielefelder in der Paulusstraße zwei Männer mit seinem Fahrrad, die in Richtung Bahnhof unterwegs waren. Die Fahndung nach dem Duo durch die sofort hinzugerufenen Polizeibeamten verlief zunächst negativ. Eine halbe Stunde später fiel dem Jugendlichen in der Brandenburger Straße erneut das Duo mit seinem Rad auf und er rief wieder über Notruf die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Verdächtigen in einen Fußweg, welcher zwischen der Brandenburger Straße und der Paulusstraße verläuft, geflüchtet. Die Polizisten liefen in den Weg und konnten das entwendete Fahrrad kurz vor der Paulusstraße auffinden. Den zwei Verdächtigen gelang die Flucht.

Zur Freude des 16-Jährigen konnte ihm sein Fahrrad zurückgegeben werden. Das Opfer beschrieb die Tatverdächtigen als südländisch aussehend, circa 20 Jahre alt und schlank. Einer trug eine weiße Jacke, der Begleiter eine schwarze Jacke und schwarze Hose.

Hinweise zu den Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

