POL-BI: Unfallflucht: Kinderfuß überrollt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter und drogenabhängiger Mann ohne festen Wohnsitz ist am Sonntagmorgen, 09.03.2025, in einen Kiosk an der Arndstraße eingebrochen und beschädigte dabei einen Kühlschrank. Der 26-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen. Gegen 08:00 Uhr schlug der 26-jährige Einbrecher eine Scheibe des Geschäfts ein. Für den Einstieg in den Geschäftsraum stieß er ...

mehr