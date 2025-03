Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugführer missachten Polizeiabsperrung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Bei der Unfallaufnahme am Montagmorgen, 10.03.2025, an der Brockhagener Straße, mussten Polizisten eine Fahrbahn voll sperren. Verkehrsteilnehmer, die dies missachteten, erhalten nun ein Bußgeld. Eine PKW-Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben.

Eine 37-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem 9-jährigen Kind um 07:50 Uhr in ihrem Skoda Oktavia auf der Brockhagener Straße in Fahrtrichtung Ummeln. Ein entgegenkommender 31-jähriger Toyota-Fahrer aus Verl beabsichtigte, nach links in die Queller Straße abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der Skoda-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die Insassen leichte Verletzungen davontrugen. Ein Rettungshubschrauber landete mit dem Notarzt an der Unfallstelle. Rettungsfahrzeuge brachten die drei Verletzten zur ambulanten Behandlung in verschiedene Krankenhäuser.

Der Toyota und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Brockhagener Straße war in Richtung stadteinwärts für circa 2 Stunden für die Unfallaufnahme sowie die Räumung der Unfallstelle gesperrt.

Während die Abfahrt von der Brockhagener Straße stadtauswärts rechts auf die Queller Straße frei gegeben war, sperrten Polizisten mit ihrem Streifenwagen den Fahrstreifen in Richtung stadteinwärts mit dem deutlich sichtbaren Signal "Vollsperrung" im Anhaltesignalgeber sowie aufgestellten Pylonen. Zehn PKW-Fahrer missachteten diese Weisung trotzdem und fuhren an dem Streifenwagen vorbei, um ihre Fahrt fortzusetzen. Für diesen Verkehrsverstoß ist ein Bußgeld von 70 Euro und ein Punkt vorgesehen.

Eine 28-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Opel Corsa um 09:40 Uhr an dem Streifenwagen sowie den Pylonen vorbei und auf einen auf der Fahrbahn stehender Polizist zu. Obwohl ihr dieser Anhaltezeichen gab, setzte sie ihre Fahrt fort, so dass der Beamte beiseitetreten musste, um nicht angefahren zu werden. Während die 28-Jährige an ihm vorbei und auf einen unfallaufnehmenden Beamten zufuhr, schlug er mehrfach gegen die Seitenscheibe des Opel. Aufgrund der Rufe des Kollegen, wurde der unfallaufnehmende Polizist auf die Gefahr aufmerksam, sprang aus der Fahrspur des Opels und warf ein Rollmessband auf das Fahrzeug. Daraufhin hielt die 28-Jährige an. Bei ihrer Befragung gestand sie, Cannabis konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihr im Krankenhaus eine Blutprobe und die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

