POL-BI: Firmenwagen gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstagnachmittag, 06.03.2025, fuhr ein Audi-Fahrer aus Bielefeld einem Jungen am Sennestadtring über den Fuß und verletzte ihn leicht. Der Mann beging Fahrerflucht. Eine aufmerksame Passantin fotografierte das Kennzeichen des Autos. Nach dem aktuellen Kenntnisstand nutze ein Junge gegen 15:40 Uhr einen Fußgängerüberweg am Sennestadtring, in Höhe der Elbeallee. ...

