POL-BI: Hoher Sachschaden bei Unfallflucht - Fahrer ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- BAB 33- Nachdem ein PKW-Fahrer am Montagmorgen, 10.03.2025, auf der Autobahn bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen für hohen Sachschaden sorgte, flüchtete er von der Unfallstelle. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte ein 60-Jähriger, der keinen Führerschein besitzt, als Fahrer ermittelt werden.

Um 07:50 Uhr befuhr ein Saab-Fahrer den linken zweier Fahrstreifen der Bundesautobahn 33 in Richtung Osnabrück. Im Bereich des Autobahnkreuzes Bielefeld wechselte er auf den rechten Fahrstreifen, um einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW Golf eines 34-jährigen Paderborners rechts zu überholen. Dabei geriet der Saab ins Schleudern, touchierte mit seinem Heck die Fahrzeugfront des VW, kratzte anschließend an dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Renault Sattelzug eines 40-Jährigen aus Leopoldshöhe vorbei und rutschte gegen die linke Betonwand. In einer Zick-Zack-Fahrt zwischen den beiden Fahrstreifen touchierte der Saab noch den 5er BMW eines 47-jährigen Paderborners sowie den Fiat Ducato eines 32-jährigen Löhners. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20500 Euro.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens des Saab führten die Ermittlungen zu einem 60-jährigen Bielefelder, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

