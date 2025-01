POL-KA: (KA)Bad Schönborn - 81-Jährige aus Bad Schönborn vermisst - Rücknahme der Fahndung

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Jöhlingen eingebrochen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 17:55 Uhr und 18:35 Uhr offenbar eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Hauses in der Freiheitstraße. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und nahmen auf ihrem ...

mehr