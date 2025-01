Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Lagerhalle

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 21.01.2025 auf Mittwoch, den 22.01.2025 kam es in der Alpenroder Straße in Hachenburg zu einem Einbruch in eine etwas außerhalb der Ortschaft gelegene Lagerhalle. Unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster um in die Lagerhalle einzusteigen. Anschließend wurden hochwertige Elektroartikel entwendet. Der Wert des Diebesguts dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel. 02662-95580

