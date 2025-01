Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Jöhlingen eingebrochen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 17:55 Uhr und 18:35 Uhr offenbar eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Hauses in der Freiheitstraße.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und nahmen auf ihrem Beutezug unter anderem diverse Schmuckstücke an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

