POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei vollendete Einbrüche musste die Polizei gestern Abend im Stadtgebiet Karlsruhe verzeichnen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:30 Uhr und 18:40 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Humboldtstraße. Über eine aufgehebelte Balkontür gelangten die Einbrecher in das Innere des Mehrfamilienhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 22:20 Uhr in Oberreut. Die unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Elisabeth-von-Thadden-Straße und durchwühlten in den Zimmern die Schränke sowie Schubladen. Hierbei nahmen die Diebe Bargeld an sich.

In beiden Fällen ist die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

