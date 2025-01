POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einkaufswagen auf Straßenbahnschienen führt zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache gerieten am Montagabend mehrere Gartenhütten in Bruchsal in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer in der Kleingartenanlage Salinengraben gegen 19:50 Uhr gemeldet. Aufgrund der nahen Wohnbebauung kamen Feuerwehr und Polizei mit starken Kräften vor Ort. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ...

mehr