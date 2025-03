Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Burschen werfen Scheibe ein und flüchten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Zwei unbekannte Kinder haben am Mittwoch (26.03.2025) mit einer Flasche eine Scheibe der Bushaltestelle Bernhäuser Straße eingeworfen. Eine Zeugin beobachtete gegen 16.45 Uhr die beiden Burschen, die in Begleitung eines weiteren Jungen waren, bei ihrer Tat. Anschließend flüchteten sie in Richtung Zentrum Plieningen. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den beiden, trafen sie aber nicht mehr an. Beide waren etwa zehn bis elf Jahre alt und etwa 130 Zentimeter groß mit dunklen Haaren. Einer der beiden trug eine beige Jacke sowie eine Jeanshose und hatte eine dunkle Tasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

